أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي على بلدة كفركلا، أدّى إلى إصابة مواطن بجروح استدعت دخوله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي"، مشيرًا إلى أنّ "كذلك أدّى القصف الإسرائيلي المعادي بالقذائف الفوسفوريّة على بلدة برج الملوك، إلى إصابة مواطن بحال اختناق استدعت إدخاله إلى المستشفى الحكومي نفسه للعلاج".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: جريح ومصاب بحالة اختناق بسبب القصف الإسرائيلي على كفركلا وبرج الملوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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