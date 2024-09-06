"النشرة": غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت المنطقة بين ‎فرون والغندورية وصريفا وقعقعية الجسر

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات جوية عنيفة استهدفت بلدات كفرصير، فرون وقعقعية الجسر، وصريفا ما تسبب بنشوب حرائق واسعة".

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