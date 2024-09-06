"النشرة": جريح في حادث تصادم بين دراجتين بشارع رياض الصلح في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "إصابة الشاب (م.ب) من مواليد عام 2004 بجروح ورضوض أثناء قيادته دراجته النارية جراء اصطدامها بدراجة أخرى، وذلك في شارع رياض الصلح في صيدا".

وقد عمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي على إسعافه ونقله إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج.