ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ داخل غرفة للإمداد بالطّاقة الكهربائيّة، من مبنى سكني في الحمرا- بيروت. وتوازيًا، عملوا على تقديم الإسعافات الأوّليّة اللّازمة ميدانيًّا لمصابَين، أُصيبا بضيق في التنفّس جرّاء انتشار الدّخان الكثيف النّاتج عن الحريق".
وأفادت بأنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقَين شبّا في أعشاب وأشجار حرجيّة في البقيعة- عكّار ودير القمر- الشوف، وحريقَين شبّا في أعشاب وأشجار مثمرة في الخلوات- حاصبيا ومشحا- عكّار. كما أخمدوا حريقًا شبّ في غرفة للإمداد بالطّاقة الكهربائيّة في شدرا - عكار، وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات".
وأشارت المديريّة إلى أنّ "عناصر من الدفاع المدني وبمؤازرة من وحدات الجيش المنتشرة عملانيًّا والجمعيّات الأهليّة، أخمدوا كذلك حريقًا شبّ في أعشاب وأشجار حرجيّة في رأس الناقورة- صور، إثر القصف الإسرائيلي على البلدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد حريق غرفة للكهرباء في الحمرا وحرائق أعشاب وأشجار برأس الناقورة وعكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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