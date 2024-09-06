الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم جزئيًا ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصّةً بالجنوب

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتدلًا نسبيًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة ضمن معدّلاتها الموسميّة، وبعض التقلّبات المحليّة والأمطار الخفيفة المتفرّقة يوم غد السّبت، ومن المتوقّع أن يعود إلى الاستقرار اعتبارًا من صباح يوم الأحد؛ مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ خاصّةً على الجبال وفي الدّاخل"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر أيلول يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 22 و31 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا السّبت غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة في المناطق السّاحليّة والدّاخليّة، بينما ترتفع بشكل طفيف فوق الجبال، وترتفع نسبة الرّطوبة على مستويات منخفضة، ويتوقّع تساقط أمطار خفيفة متفرّقة خاصّةً في المناطق الجنوبيّة، ترافقها بعض الخلايا الرّعديّة المنفردة. تكون الرّياح ناشطة أحيانًا خاصّةً شمال البلاد، مع تكوّن الضّباب الكثيف على المرتفعات، حيث تسوء معه الرّؤية أحيانًا، ويستقرّ الطّقس خلال اللّيل".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد غائم جزئيًّا، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل وتبقى دون تعديل على السّاحل، مع بقاء نسبة الرّطوبة مرتفعة على مستويات منخفضة، وظهور الضّباب الكثيف على المرتفعات".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ضباب محلّي على المرتفعات، وارتفاع بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة، حيث تتخطّى معدّلاتها بشكل بسيط".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء غائم جزئيًّا، مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصّةً في الدّاخل وعلى الجبال، حيث تعود إلى معدّلاتها، مع استمرار ظهور الضّباب على المرتفعات".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة غربيّة إلى جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 15 و30 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و85%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 30 درجة مئويّة".