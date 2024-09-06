تركيا تزيد رحلات الطيران مع مصر بأكثر من الضعف وتعرض الاستفادة من «القبة الفولاذية»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت تركيا زيادة رحلات الطيران مع مصر لأكثر من الضعف في أولى نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن رحلات الطيران بين تركيا ومصر ستتضاعف بموجب مذكرة التفاهم الموقّعة في مجال الطيران المدني خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى للتعاون بين البلدين خلال زيارة السيسي لأنقرة، الأربعاء.

وأضاف الوزير التركي، في بيان، أنه تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مهمة بين تركيا ومصر في مجال السكك الحديدية، والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولفت إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم بين إدارتي الطيران المدني، تمت زيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين من 30 إلى 67 رحلة أسبوعياً، مضيفاً أن شركات الطيران التركية تنظم أيضاً رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية.

وتابع: «نرى أن هذه المذكرة ستقدم مساهمة إيجابية في كثير من القطاعات، لا سيما الأنشطة الاقتصادية والتجارة والسياحة بين البلدين».

ووقّعت مصر وتركيا خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي، الذي ترأسه السيسي وإردوغان، 17 مذكرة تفاهم في مجالات الطيران المدني، وتكنولوجيا المعلومات، والسكك الحديدية، وسياسة المنافسة، والاتصالات، والمالية، والبيئة، والتخطيط العمراني، والصحة، والطاقة، والأعمال، والزراعة، والتعليم العالي، والعمل والتوظيف، والتعاون وتعزيز القدرات، والتعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية.

في سياق متصل، قال المدير العام لشركة «أسيلسان» التركية للصناعات الدفاعية، أحمد آكيول، إنهم عازمون على مشاركة نظام الدفاع الجوي المحلي المعروف باسم «القبة الفولاذية» مع الدول الصديقة والحليفة بعد إنجازها في تركيا.

وأضاف آكيول، الذي شارك في معرض مصر الدولي للطيران، الذي اختُتم في العلمين الخميس، أنهم «شعروا بالفخر لرؤية طائرة التدريب والهجوم الخفيف (حر جيت)، التي تنتجها مؤسسة صناعات الطيران التركية (توساش) وهي تحلّق في سماء مصر خلال المشاركة في المعرض».

وذكر أن «أسيلسان» توفر الأنظمة الإلكترونية والذخائر لهذه الطائرة وأمثالها من الطائرات المحلية، مشيراً إلى أن المشاركة في معرض الطيران الدولي في مصر منح الفرصة لعرض المستوى الذي وصلت إليه المنتجات التركية على الشركاء الدوليين، وأصحاب المصلحة في مصر، وعلى المهتمين في المنطقة.

وتابع أن المشاركة في المعرض كانت خطوة لفتح الباب أمام تعاون جديد وللإسهام في تعزيز الجو الإيجابي في العلاقات التركية - المصرية من خلال فرص التعاون الجديدة التي سنبدأها.

ولفت إلى أن المعرض أتاح الفرصة أيضاً لعرض نظام «القبة الفولاذية» على الساحة الدولية إلى جانب الحلول التي يقدمونها للمنصات الجوية، موضحاً أن «القبة الفولاذية» جمعت منتجات الشركات التركية من الرادارات وأنظمة الاتصالات وأنظمة التعرف على الأصدقاء والأعداء، وأنظمة الوقاية من المسيّرات إلى أنظمة الدفاع الجوي على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة وعالية.

وقرّرت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية في اجتماعها في 6 أغسطس (آب) الماضي، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، تطوير مشروع «القبة الفولاذية» لتعزيز أمن المجال الجوي التركي.

وتتعاون شركات الصناعات الدفاعية التركية «أسيلسان»، و«روكتسان»، و«إم كي إي» و«توبيتاك ساغا» لتنفيذ مشروع «القبة الفولاذية» الذي يوصف بأنه «نظام الأنظمة»؛ لأنه يجمع أنظمة وأسلحة عدة ذات ميزات مختلفة.

وأقيم معرض مصر الدولي للطيران بمطار العلمين الدولي في الفترة بين 3 و5 سبتمبر الحالي بمشاركة 100 دولة بينها تركيا.