روسيا: السيطرة على مناطق جديدة في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن القوات الروسية نفذت 17 ضربة مشتركة خلال أسبوع وتمكنت من السيطرة على 7 بلدات، وآخرها «زورافكا» في شرقي أوكرانيا.

ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية فقد تمكنت القوات الروسية، خلال أسبوع، من السيطرة على بلدات «كيروفو، وبتيتشي، وسكوشنوي، وكارلوفكا، وزافيتنوي، وزورافكا، وبريشيستوفكا» في «دونيتسك».

وقالت الوزارة إن «القوات الروسية نفذت 17 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ باليستية تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز كينجال، وطائرات هجومية من دون طيار، على مصانع تجميع الصواريخ، وصناعات الفضاء والطيران، ومنشآت الطاقة الحيوية، ومستودعات صواريخ ومدفعية ووقود وخدمات لوجستية».

وأضافت أنه تم كذلك استهداف مخازن تجميع الطائرات المسيرة، ومخازن للمسيرات البحرية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات الأوكرانية.

وفي مدينة «بولتافا»، تم استهداف مركز التدريب المشترك 179، حيث يتم تدريب المتخصصين في الحرب الإلكترونية ومشغلي المسيرات، بتوجيه من مدربين أجانب، للمشاركة في ضربات ضد أهداف مدنية على أراضي روسيا، وفق الوزارة.

وفي السياق، أعلنت كتيبة أوكرانية أمس، أنها استعادت السيطرة على جزء من مدينة «نيويورك» بمنطقة «دونيتسك» التي سيطر عليها الروس، خلال هجوم مضاد.

وشنّت القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً بعد أسبوعين فقط من سيطرة موسكو على «نيويورك» التي كان يبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة قبل الحرب. وتقع مدينة «نيويورك» جنوب مدينة «توريتسك» حيث تدور معارك ضارية منذ أسابيع.

وتكافح كييف في الحفاظ على السيطرة على هذا الجزء من الجبهة، في ظل استمرار موسكو في التقدم رغم شنّ أوكرانيا هجوماً في منطقة «كورسك» الروسية.