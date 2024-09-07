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بسبب أزمة محور فيلادلفيا.. رئيس الشاباك السابق يفتح النار على نتنياهو

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان، إن محور فيلادلفيا مجرد ذريعة لاستمرار حكم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف رئيس الشاباك السابق بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أنه يجب إنهاء القتال والتوصل إلى وقف لإطلاق النار من أجل إنقاذ الأسرى.

كانت صحيفة تلغراف البريطانية نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن واشنطن بدأت بالفعل تنظر في صفقة أحادية للإفراج عن "الأسرى" الأمريكيين في غزة.

وقالت شبكة إن بي سي الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة قبل يومين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس طلبا لعائلات الأسرى الأمريكيين في غزة بعقد اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا يشمل إسرائيل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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