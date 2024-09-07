جمعة حزينة.. مصرع 10 أشخاص وإصابة 44 آخرين فى حوادث متفرقة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات - الخليج 365:

لقى 10 أشخاص وأصيب 44 آخرين فى حوادث متنوعة شهدتها عدد من المحافظات اليوم الجمعة.

البداية من محافظة المنيا، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم الجمعة، إثر نشوب حريق في أحد محلات المراتب والسجاد بمركز مطاي، وتسبب الحريق في انهيار واجهة المنزل الكائن به.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص بينهم سيدة جارِ تحديد هويتهم، وأصيب 2 آخران هما: عرابي جابر، 63 سنة، وحسام أحمد 32 سنة، وجرى نقلهم للمستشفى العام، وجرى إخماد الحريق، وفرض كردونا أمنيا حول مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفى الإسكندرية لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 19 آخرين فى حريق اندلع بشقة سكنية بالطابق الأول ومحل أحذية بالطابق الأرضي لعقار مكون من 5 طوابق، مأهول بالسكان، فى منطقة الورديان التابعة لحى غرب الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بعقار بشارع صينية الورديان بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، فيما ترجح المعاينة الأولية نشوبه بسبب ماس كهربائي.

وفي البحيرة، استقبل مستشفى إدكو العام، عمر السيد إبراهيم سلامة 15 عاما عامل بمصنع ألبان بمدينة إدكو جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه، تبين وجود آثار حروق بالذراعين والرقبة ناتجة عن صعق كهربائي.

وكشف شاهد عيان لأجهزة الأمن، أنه أثناء تواجده والمتوفي بالمصنع لامست يده شفاط هواء به ماس كهربائي فصعقه التيار وتوفي في الحال ولم يتهم أحد بوفاته.

وفي الفيوم تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد حسنى مريز مأمور قسم شرطة مركز سنورس، بوقوع حادث تصادم سيارة من ملاكى برصيف على طريق "القاهرة - الفيوم" أمام قرية الكعابى، ما تسبب فى إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى الفيوم العام للعلاج.

وكشفت معاينة العقيد وائل عبد الحى وكيل إدارة مرور الفيوم، أن سبب الحادث يرجع محاولة تفادي قائد سيارة ملاكى لشخص كان يعبر الطريق السريع أمام منطقة النصب، مما أدى إلى اصطدامها بالرصيف، وجرى إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور وأخطرت نيابة سنورس والتى تتولى التحقيق.

وفي أسيوط شيع المئات من أهالي جزيرة الحواتكة التابعة لمركز منفلوط محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، جثامين 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع جرار زراعي بطريق أسيوط- القاهرة الصحراوي الغربي أعلى محور منفلوط، وإصابة 7 آخرين.

وتعالت صرخات وبكاء أُسر وأقارب وأصدقاء الضحايا أثناء تشييع الجثامين إلى مثواها الأخير بمقابر القرية.

وفى الدقهلية، أصيب 3 أشخاص إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة على طريق قرية كفر الأطرش مركز شربين بعد اصطدامها بموتوسيكل، وبعد انتقال ضباط مباحث مركز شرطة شربين وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث تبين إصابة: " محمد علاء محمود ، 19 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالذراع الأيمن و عبدالله محمد السيد، 20 عاما، بجرح قطعي بالوجه ٣ سم وكسر بالحوض، و احمد عيسي صالح، 27 عاما، بجروح وكدمات بالجسم و كدمة بالركبة اليمنى و الكتفين وكسر بالقدم اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي السياق ذاته، أصيبت 3 فتيات بكسور وسحجات إثر انقلاب "بيتش باجي" خلال قيامهن باللهو به على شاطئ مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة ومسئولي إدارة الشاطئ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة : حبيبه ساهر محسن، 12 عاما، بجرح قطعي بالحاجب الأيمن، وهنا إبراهيم حامد، 12 عاما، بسحجات متفرقة بالجسم، وسهر إبراهيم حامد ، 3 سنوات بجرح قطعي بالذراع الأيسر.

وجرى نقل المصابات الثلاث إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي بني سويف، أصيب 3 أشخاص، بإصابات مختلفة، إثر سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة القضابي بمركز الفشن، عقب اصطدامها بدراجة بخارية، اليوم الجمعة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة: حمزة رمضان عبد العظيم، اشتباه مابعد الارتجاج، و خالد حسن عبد الفتاح، 34 عامًا، وطه محمد ابو الليل، 55 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي القليوبية، أصيب شخص في انهيار شرفة منزل بمنطقة كفر مناقر مركز بنها، وتلقى مأمور قسم شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالواقعة، وتبين بالفحص المبدئي انهيار شرفة شقة بالطابق الثالث بعقار مكون من أدوار بشارع الكوبري وإصابة شخص جرى نقله إلى مستشفى جامعة بنها للعلاج، وانتدبت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار.

وشهد مركز طوخ بمحافظة القليوبية، جريمة مروعة، حيث تلقى مأمور القسم بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين شابين ووجود مصاب بجوار المعهد الديني، وكشفت التحريات الأولية أن شاب لم يكمل السن القانونية، سكب مادة بنزين على آخر وأضرب في جسده النار وسط الشارع، وألقت قوات الأمن القبض على الجاني فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى جامعة بنها للعلاج.

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