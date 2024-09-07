3 وفيات و4 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حريق محل سجاد بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

حصل "الخليج 365" على قائمة بأسماء ضحايا حادث اندلاع حريق في محل سجاد بمركز مطاي شمال المنيا.

وضمت أسماء الوفيات كل من: أم هاشم جمال محمد، 68سنة، حسام أحمد فؤاد ، 25 سنة، مجهول الهوية ،25 سنة .

فيما تضمنت قائمة المصابين كل من: عرابى جابر محمد 63 سنة، حنان عبدالغنى، 26 سنة ، يوسف أحمد محمد ، 20سنة ، مؤمن أحمد فؤاد 18 سنة، وجرى نقلهم لمستشفى مطاي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز مطاي إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اندلاع حريق في أحد محلات المراتب والسجاد، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه، وتسبب الحريق في انهيار واجهة المنزل الكائن به.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص بينهم سيدة جارِ تحديد هويتهم، وأصيب 2 آخران هما: عرابي جابر، 63 سنة، وحسام أحمد 32 سنة،، وجرى نقلهم للمستشفى العام.

وجرى إخماد الحريق، وفرض كردونا أمنيا حول مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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