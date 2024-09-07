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مصرع طفلة وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 4 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية، على الطريق الزراعي "القاهرة- أسيوط"، في نطاق مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية على الطريق الزراعي "القاهرة- أسيوط"، في نطاق مركز ناصر، فجرى التوجيه بسرعة استخراج السيارة، ونقل الضحايا إلى المستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "فريدة.أ.ع"، 6 أعوام، وإصابة والدها " أحمد.ع.س"، 36 عامًا، سحجات بالجسم، و زوجته " أمينة.م.م"، 35 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و أبنائه "ليلى" عامين، جرح قطعي بالرأس، و "وائل"، 12 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيمن، و جرح قطعي بالرأس، وجميعهم مقيمون بمركز ناصر.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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