ضبط المتهم بإشعال النار في صديقه بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، من ضبط شاب متهم بإشعال النار في صديقه بسبب خلافات قديمة.

وكان شاب بمحافظة القليوبية أصيب بحروق من الدرجة الثانية إثر مشادة كلامية بينه وبين صديقه، بدائرة مركز شرطة طوخ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الآخر بسكب بنزين على المجني عليه، وأشعل النيران به، وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفى جامعة بنها للعلاج، وتمكنت مباحث طوخ من ضبط الجانى.

وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً بالواقعة، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طوخ لمكان البلاغ، وبالتحريات والفحص الأولي توصلا إلى نشوب مشاجرة بين شابين أحدهما لم يكمل السن القانونية، سكب أحدهما مادة بنزين على الثاني وأضرب في جسده النار وسط الشارع.

والمصاب يدعى "عمر.م." 17 سنة، أصيب بحروق من الدرجة الثانية نُقل على إثرها إلى مستشفى جامعة بنها للعلاج.

كما تمكنت مباحث طوخ من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات قديمة بينه وبين المصاب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.