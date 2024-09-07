مذكرات توقيف بولندية بحق 3 مسؤولين بيلاروسيين بسبب تحويل مسار طائرة لاعتقال صحافي

أصدرت محكمة وارسو الإقليميّة ثلاث مذكّرات توقيف بحقّ ثلاثة مسؤولين بيلاروسيّين، ضالعين بتحويل مسار رحلة لشركة "راين إير" بشكل غير قانوني في عام 2021، لاعتقال صحافي معارض كان على متنها.

وكان قد أجبر مسؤولو مراقبة الحركة الجوّيّة، الطّائرة الّتي كانت متّجهة من اليونان إلى ليتوانيا، على الهبوط في مينسك، بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة، واعتقلوا الصّحافي رومان بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيغا.

وحدّدت هيئة الادعاء العام في بولندا، هؤلاء الأشخاص على أنّهم مدير سابق لوكالة الطّيران البيلاروسيّة، مسؤول فريق في مراقبة الحركة الجوّيّة في مينسك، ومسؤول من جهاز الأمن الروسي.

والأشخاص الثّلاثة مقيمون خارج بولندا، لكنّ المتحدّثة باسم المحكمة آنا بتاجيك أشارت إلى أنّ مذكّرات المحكمة "تسمح للمدّعين العامّين بالسّعي إلى إجراءات لملاحقتهم دوليًّا"، موضحةً أنّ الثّلاثة يواجهون أحكامًا محتملةً بالسّجن 15 عامًا، بسبب تحويل مسار طائرة، بتهم مشدّدة تصنّفها المحكمة على أنّها عمل "إرهابي".