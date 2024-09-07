الجيش الإسرائيلي: أغارنا على نحو 15 منصة صاروخية وبنية عسكرية لـ"حزب الله" بجنوب لبنان

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "طائرات حربيّة لسلاح الجو أغارت في السّاعة الأخيرة، على أكثر من 15 منصّة صاروخيّة وبنية عسكريّة لـ"حزب الله" في ​جنوب لبنان​".

وادّعى في تصريح، أنّ "بعد استهداف المنصّات الّتي كان جزء منها جاهز للإطلاق بشكل فوري نحو الأراضي الإسرائيليّة، تمّ رصد انطلاق قذائف عدّة من المنصّات، حيث سقطت داخل الأراضي اللّبنانيّة".

وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات جوّيّة عنيفة استهدفت المنطقة الواقعة بين ‎فرون والغندورية وصريفا".