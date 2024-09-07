مصدران لـ"CNN": إيران نقلت مؤخرًا صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا

كشف مصدران مطّلعان لشبكة "CNN" الأميركيّة، أنّ إيران نقلت مؤخّرًا صواريخ باليستيّة قصيرة المدى إلى روسيا.

بدورها، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة، نقلًا عن مسؤولين أميركيّين وأوروبيّين، بأنّ إيران قامت مؤخّرًا بتسليم شحنة تشمل مئات عدّة من الصّواريخ الباليستيّة الّتي يصل مداها إلى نحو 500 ميل، إلى روسيا.

وأشار مسؤول أوروبي كبير للصحيفة، إلى أنّ هذه الخطوة "ليست النّهاية، بل من المتوقّع أن تستمرّ إيران في إرسال الأسلحة إلى روسيا".

وكان قد طلب الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال حضوره للمرّة الأولى اجتماع "مجموعة اتصال" لحلفاء بلاده الدّوليّين في غرب ألمانيا، اليوم الجمعة، منح كييف "المزيد من الأسلحة" لصدّ القوّات الرّوسيّة "خاصّةً في منطقة دونيتسك" الشّرقيّة.