أعلن البيت الأبيض، أنّ الرّئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في 13 أيلول الحالي، وهي الزّيارة الثّانية له منذ تولّيه منصبه في تمّوز الماضي.
وأوضحت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، أنّ بايدن وستارمر سيناقشان "الاستمرار في تقديم دعم قوي لأوكرانيا في دفاعها ضدّ العدوان الرّوسي"، و"تأمين إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النّار لإنهاء الحرب في غزة".
ولفتت إلى أنّهما سيناقشان أيضًا الهجمات الّتي تشنّها حركة "أنصار الله"، وضمان أن تبقى منطقة آسيا والمحيط الهادئ "حرّة ومفتوحة"، في إشارة إلى مواجهة النّفوذ الصّيني. وذكرت أنّ "بايدن سيؤكّد أهميّة مواصلة تعزيز العلاقة الخاصّة بين الولايات المتّحدة وبريطانيا".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: بايدن سيلتقي ستارمر في 13 أيلول وسيناقشان وقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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