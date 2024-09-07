أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 8 مواطنين وإصابة 15 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "حليمة السعدية" الّتي تأوي نازحين في جباليا النزلة شمال ​قطاع غزة​". وأشارت إلى "وصول 5 قتلى إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا غرب مخيم النصيرات"، لافتةً إلى أنّ "حي الزيتون شهد انفجارات ضخمة نتيجة عمليّات نسف تقوم بها القوّات الإسرائيليّة في المنطقة جنوب شرق الحي". وذكرت أنّ "القوّات الإسرائيليّة استهدفت أيضًا منزلًا في منطقة قاع القرين جنوبي خان يونس، ممّا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 8 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في جباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.