أردوغان دان مقتل مواطنة تركية بالضفة: سنواصل السعي لإنهاء الإبادة ومحاسبة إسرائيل

أعرب الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، عن إدانته "الهجوم الإسرائيلي الهمجي ضدّ الاحتجاج السّلمي المناهض للاحتلال، في ​الضفة الغربية​. وأصلّي إلى الله أن يرحم مواطنتنا عائشة نور أزغي أيغي، الّتي فقدت حياتها في الهجوم".

وأكّد في تصريح، أنّ "​تركيا​ ستواصل السّعي على مختلف الصّعد، لإنهاء سياسة الاحتلال والإبادة الجماعيّة الإسرائيليّة المستمرّة منذ ما يقرب من عام، الّتي أدّت إلى مقتل 41 ألف شخص، بينهم أطفال وصغار وكبار، ومحاسبتها أمام القانون عن جرائمها ضدّ الإنسانيّة".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قُتلت المتضامنة الأميركيّة من أصل تركي، بعد إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في رأسها، في بلدة بيتا بمحافظة نابلس.

وأوضح مدير مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي في نابلس فؤاد نافعة، أنّها "وصلت إلى المستشفى بعد إصابتها بالرّصاص الحي في الرأس، مع خروج لأنسجة الدماغ"، مشيرًا إلى أنّ "الطّواقم الطّبيّة قدّمت لها إنعاشًا للقلب والرّئتين لدقائق، إلّا أنها استشهدت متأثّرةً بإصابتها الحرجة".