إصابة 5 سوريين جراء انفجار عبوة ناسفة عند مدخل مدينة درعا الشمالي

أُصيب 5 أشخاص بينهم طفل وامرأة بجروح طفيفة، جرّاء انفجار عبوة ناسفة قرب دوار "البانوراما" في مدخل مدينة ​درعا​ الشّمالي.

وأوضح مصدر في قيادة شرطة درعا لـ"الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، أنّه "إرهابيّين زرعوا العبوة بجوار شجرة في المنطقة الّتي تشهد اكتظاظًا في ساعات المساء، حيث انفجرت"، مشيرًا إلى أنّ "الجرحى نُقلوا إلى مشفيَي درعا الوطني والرحمة الخاص".

وكانت قد أعلنت وزارة الدّاخليّة السّوريّة، أمس الجمعة، "مقتل ثلاثة عناصر من مرتبات فرع الأمن السّياسي في محافظة درعا، من جرّاء إطلاق النّار عليهم من مجموعة إرهابيّة مسلّحة بالقرب من جسر صيدا، أثناء توجّههم إلى عملهم في معبر نصيب الحدودي".