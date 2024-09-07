بدء تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتحت بوابة الحكومة المصرية، باب تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر للطلبة الناجحين في الدور الأول للثانوية الأزهرية للعام الحالي 2023 - 2024، بينما يستمر تلقي الرغبات حتى 12 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يكون التسجيل لطلبة الدور الثاني الذين تم اعتماد نتيجتهم الخميس، متاحًا يوم الإثنين القادم الموافق 9 من سبتمبر.

ناشدت جامعة الأزهر الطلاب والطالبات الالتزام بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المعلنة، وطالبتهم بقراءة الدليل بعناية؛ لمعرفة التخصصات المختلفة بمختلف الكليات، وكذلك بتحري الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مصلحة الطلاب.

ويستطيع الطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة تنسيق الجامعات مصر الرقمية من خلال الرابط الآتي: https://tansik.digital.gov.eg/

https://tansik.digital.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=4