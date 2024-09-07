بعد مصرع 3 وإصابة 4.. كواليس حريق المنيا المتسبب في انهيار عقار (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أجرى الخليج 365 بثًا مباشرًا من موقع حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بمركز مطاي شمال المحافظة، إثر نشوب حريق بأحد المحلات الكائنة بالمنزل، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وواصلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية أعمال إزالة ركام المنزل المنهار، الذي تسبب في مصرع 3 أشخاص، من بينهم سيدة، وإصابة 4 آخرين.

وقال أحد سكان المنطقة ويدعى "محمد أ." إن الحادث وقع أثناء قيام أصحاب المنزل بعمل ترميمات لجدرانه، خاصة أنه منزل قديم ومتهالك، وأثناء ذلك نشب حريق تسبب في انهيار المنزل سريعًا، ثم تصاعدت ألسنة اللهب نتيجة تسريب الغاز.

وأضاف شاهد العيان أن المنزل كانت مساحته 40 مترًا، وتسبب انهياره في وفاة سيدة ونجل زوجها، وشخص ثالث، وهو سائق توك توك تصادف مروره بالمنطقة لحظة انهيار المنزل.