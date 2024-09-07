اعلنت القيادة المركزية الأميركية، في بيان انه "خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير طائرة بدون طيار ومركبة دعم واحدة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من ايران في اليمن، وقد تبيّن أن هذه الأنظمة تشكل تهديداً واضحاً ووشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية".

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: دمرنا مسيرة ومركبة تابعتين للحوثيين بمناطق سيطرتهم باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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