شكرا لقرائتكم خبر عن المواطن أولا.. مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان هدفها تنمية المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.
وتهدف مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان إلى الآتي:
1.توفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي.
2. تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات.
3.تنفيذ خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية.
4.تنسيق العمل بين الوزارات والجهات الشريكة لتوحيد الجهود.
5. ضمان عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة.
6. الاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا.
7.تعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية.
8. تعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات.
9. خلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم الأزهر والكنيسة والأوقاف.
10.تطوير البنية التشريعية وتحديثها وضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي.
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