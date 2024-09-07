مدفيديف: العقوبات على روسيا ستستمر حتى انهيار الولايات المتحدة من خلال حرب أهلية جديدة لا مفر منها

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الرّوسيّ دميتري مدفيديف، أن "العقوبات على روسيا ستستمر حتى انهيار الولايات المتحدة من خلال حرب أهلية جديدة لا مفر منها"، لافتا الى "اننا لا نتوقع أي مفاجآت من المرشحة للرئاسة الاميركية كامالا هاريس فهي عديمة الخبرة ونعتقد أن الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب لن يعارض الخط الأمريكي المناهض لروسيا

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