لابيد: علينا إبرام صفقة لإعادة الاسرى وإنهاء الحرب وإصلاح البلاد

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تصريح له ان "علينا إبرام صفقة لإعادة الاسرى وإنهاء الحرب وإصلاح البلاد".
وفي وقت سابق، لفت لابيد الى انه "طالما أن هذه الحكومة موجودة، فإن الحرب ستستمر. إنهم لا يعرفون كيفية إحلال السلام، ولا يريدون إحلال السلام. هذا يجب ألا يتم قبوله".
كما شدد على أن إسرائيل "تحتاج إلى إنهاء هذه الحرب بشروطها الخاصة"، مضيفاً أن "إبرام صفقة الاسرى وإنهاء الصفقة يصب في مصلحة إسرائيل الأمنية والاقتصادية والسياسية".
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