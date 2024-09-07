قوى الامن: توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آليّة وسلب بقوّة السّلاح في مناطق بيروت وجبل لبنان

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بأن "نتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي تجريها القطعات المختصّة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان وجود الرأس المدبّر لعصابة نفّذ أفرادها العديد من عمليّات سرقة دراجات آليّة وعمليات سلب بقوّة السّلاح في مناطق بيروت وجبل لبنان، وانتشرت فيديوهات لهم على مواقع التّواصل الاجتماعي-سبق أن أوقفت الشّعبة أحد أفراد عصابته- ويدعى: ح. ج. (مواليد عام 1997، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بقضايا سلب، سرقة، إطلاق نار وحجز حريّة، ويوجد بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم شراء مسروق.

واشارت الى أن "بتاريخ 29-8-2024، وبعد متابعة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة الأوزاعي، على متن درّاجة لون أبيض من دون لوحات، وخلال عمليّة التّوقيف لم يمتثل لأوامر الدوريّة، وحاول الفرار من أمامها، إلّا أن العناصر تمكّنت من السّيطرة عليه وتوقيفه. بتفتيشه والدّراجة عثر على هاتف خلوي ومبلغ مالي عبارة عن 13,460$، و1,100,00 ل.ل.، كما تم ضبط دراجته ودراجتين مسروقتين، كان قد خبأهما بالقرب منزله داخل مخيّم صبرا".

ولفتت الى أن "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تأليفه وترأسه عصابة نفّذت العديد من عمليّات سرقة دراجات آليّة وعمليات سلب بقوّة السّلاح وتجارة الأسلحة الحربيّة وترويج المخدّرات في مناطق بيروت وجبل لبنان، وأنّ الدّراجات التي جرى ضبطها جميعها مسروقة. كذلك اعترف أنه يقوم بشراء درّاجات مسروقة مقابل مبلغ يتراوح بين 100 و150 دولار أميركي، ويقوم ببيعها لقاء مبلغ يتراوح بين 350 الى 400 دولار وأنّ الأموال المضبوطة بحوزته ناتجة عن سرقة الدّراجات وترويج المخدّرات وتجارة الأسلحة. أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة. القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين".