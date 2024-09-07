الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع ارتفاع درجات الحرارة فوق الجبال

توقعت الارصاد الجوية أن يكون "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئياً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية، بينما ترتفع بشكل طفيف فوق الجبال، وترتفع نسبة الرطوبة على مستويات منخفضة. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة مع فرص لظهور بعض الخلايا الرعدية المنفردة، ورياح ناشطة أحياناً خاصة شمال البلاد، مع تكون الضباب الكثيف على المرتفعات، حيث تسوء معه الرؤية أحياناً، ثم يستقر الطقس خلال الليل".

واشارت الى أن "طقس الأحد غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ارتفاع درجات الحرارة فوق الجبال، ودون تعديل يذكر في الداخل وعلى الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على مستويات متوسطة، وظهور الضباب الكثيف على المرتفعات".

ولفتت الى أن "طقس الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات، وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تتخطى معدلاتها بشكل بسيط".

وذكرت أن "طقس الثلاثاء غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بشكل عام، حيث تعود الى معدلاتها، ودون تعديل في الداخل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات".