عزّ الدين: مستمرون في جبهتنا دفاعاً عن لبنان ونُصرةً وإسناداً لغزة وما يجري فيها

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزّ الدين انّ "الجبهة التي فتحناها هي من أهم الجبهات في الإسناد وفي التأثير على العدو الصهيوني وفي إذلاله"، معتبرا أن "العدوّ الإسرائيلي لو تمكّن من لبنان ويملك القدرة على الهجوم لفعل ذلك، وهو لا يحتاج إلى مبرّر لأنه جيش قاتل ومُجرِم"ز

واشار الى ان "أمّا فيما خصّ المجتمع الدولي والنظام الدولي فلا شيء يردع العدو الإسرائيلي، بل أصبح هناك عصابات دولية وتنمّر وبلطجة دولية"، لافتا إلى أنّ "الأميركي يأتي ليتحكم بمصيرنا وثقافتنا وسلوكنا وحياتنا لكن شعوب هذه المنطقة هم أصحاب هذه الأرض، ويجب أن يحموا ويحافظوا على ثرواتهم لذلك نرى اليوم في اليمن مدى تأثير حركة السفن التي انخفضت بشكل كبير في رسالة تحدٍّ ومواجهة اختارها اليمنيون بوجه الأميركي والبريطاني". وأكد أن "جبهتنا مستمرون بها دفاعاً عن لبنان ونُصرةً وإسناداً لغزة وما يجري فيها".