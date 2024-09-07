كينيا تعلن الحداد الوطني على أرواح ضحايا الحريق في مدرسة داخلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا الذين قضوا إثر اندلاع حريق في مقر سكن الطلاب بمدرسة داخلية .

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت أن روتو، أمر بإجراء تحقيق للوقوف على أسباب الحريق الذي وقع في مهجع في مدرسة "هيلسايد إنداراشا" الابتدائية بمقاطعة "نيري" وأودى بحياة 17 طالبا وأسفر عن إصابة آخرين، فيما لا يزال 70 طالبا آخرين في عداد المفقودين.

وأشار التلفزيون إلى أن الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 9 و13 عاما، مضيفة أن أكثر من 150 طالبا كانوا في المهجع عندما اندلع الحريق قرب منتصف الليل بالتوقيت المحلي للبلاد.