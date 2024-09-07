وزير التموين يتفقد مشروع المستودع الاستراتيجي بالفيوم باستثمارات 2.25 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم السبت زيارة تفقدية للمستودع الاستراتيجي بمحافظة الفيوم لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات قد تصل إلى 2.25 مليار جنيه.

ويخدم المشروع محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة، وتقوم بتنفيذ المشروع شركة الفيوم للمخازن والمستودعات واستشاري عام مشروع إنشاء المستودعات الاستراتيجية مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية.

كما تتضمن زيارة الوزير اليوم تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بالفيوم في إطار حرصه على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.