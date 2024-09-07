ارتفاع أسعار اللحوم والزيت والجبن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار اللبن السائب والجبن الأبيض والرومي واللحوم وزيت الذرة والسكر والفول خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، والمسلي الصناعي ، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.74 جنيه،بانخفاض 35 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 61.39 جنيه، بزيادة 3.02 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.7 جنيه، بزيادة 2.03 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 93.42 جنيه، بارتفاع 11.02 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.86 جنيه، بزيادة 1.14 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.92 جنيه،بانخفاض 25 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 66.47 جنيه، بتراجع 1.25 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.05 جنيه، بزيادة 10 قروش.

لتر زيت الذرة: 95.66 جنيه، بزيادة 1.49 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 405.66 جنيه، بزيادة 15.33 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 99.87 جنيه، بزيادة 1.99 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.56 جنيه، بتراجع 16 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.73 جنيه ، بتراجع قرشين.

كيلو الجبن الأبيض: 135.54 جنيه، بزيادة 1.17 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 258.51 جنيه، بزيادة 8.88 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.04 جنيه، بزيادة 1.1 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 96.95 جنيه، بتراجع 10.13 جنيه.