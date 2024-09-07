تأييد حبس كروان مشاكل وبراءة إنجي حمادة في قضية نشر فيديوهات فاضحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأييد حبس التيك توكر كروان مشاكل سنة، وبراءة المذيعة إنجي حمادة، في قضية اتهامهما بنشر الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة والتعدي على قيم المجتمع، وتغريمهما 100 ألف جنيه.

كانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة سماح مصطفى والمعروفة بـ"إنجي حمادة"، و"كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكل منهما وغرامة 100 ألف جنيه.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كروان مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور، وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".