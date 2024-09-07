استشاري صحة نفسية: مقاطع الريلز تسبب الإصابة باضطراب التوحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن مقاطع الفيديو القصيرة "ريلز" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" لها آثارها النفسية على الصحة العقلية، مشيرًا إلى أن الأشخاص مدمني مقاطع الفيديو تصبح عقولهم شاردة طوال الوقت.

وأضاف "هندي" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مقاطع الفيديو القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تبث المساعدة الوهمية وتعمل على تشتيت الانتباه وقلة التركيز.

وأكد أن انتشار مقاطع الفيديوهات القصيرة تسبب في انتشار متلازمة لدى الأطفال تسمى "العقل غير سعيد"، متابعًا أنها تعمل على تسطيح العقول.

ولفت استشاري الصحة النفسية، إلى أن مشاهدة الأطفال لمقاطع الفيديوهات القصيرة باستمرار يتسبب أحيانا في إصابتهم باضطراب التوحد، الذي يأتي بسبب قصور في بعض المهارات.

وتابع: الفيديوهات السريعة تعمل على التسبب في بعض المشاكل الحركية، وتزيد من شعوره بالوحدة لقلة تواصله مع الآخرين، ويزيد من شعوره باليأس لأن حركة الأشخاص والألوان والحياة المزيفة التي يشاهدها عبر مواقع التواصل لا تتطابق مع حياته.

وأشار إلى أن التنقل بين مقاطع الفيديو يؤدي إلى انحراف العقل الإنساني عن طريقة عمله الفطرية، إذ أنها تسبب الإغراء الحسي والإثارة، فضلا عن أن ممارسة الرياضة لا يمكن أن يمنع الأطفال من إدمان الإنترنت إلا إذا كان المحتوى المتابع يؤثر عليهم بالإيجاب.