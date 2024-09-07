وزير الزراعة: مصنع التغذية المدرسية بقويسنا ينتج 60 ألف وجبة يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، مصنع التغذية المدرسية التابع للمشروع الخدمي للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة.

وتفقد وزير الزراعة، ومحافظ المنوفية، المصنع وأقسامه والمباني الملحقة به، كما تم تفقد عمليات الإنتاج والأجهزة والآلات والمعدات، كما التقوا بالعاملين في المصنع واستمعوا إلى المشاكل التي تواجههم.

وقدم الدكتور شاكر عرفات، المشرف على المشروع الخدمي للتغذية المدرسية، عرضا تفصيليا عن المصنع، حيث يعمل يه حوالي 80 عاملًا وموظفًا، كما ينتج حوالي 60 ألف وجبة للتغذية المدرسية يوميًا، بوزن 80 جرامًا، تخدم مدارس محافظة المنوفية.

وأكد وزير الزراعة، أن تلك الزيارة، جاءت لبحث المشاكل الخاصة بالعاملين، ووضع الحلول اللازمة للارتقاء به، والتشغيل المستمر له، فضلا عن تحسين أوضاعه وتطويره، بما يحقق مصلحة الدولة والعاملين.

وشدد الوزير على ضمان الجودة، والمعايير والمواصفات القياسية في الوجبة المدرسية والالتزام بها، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، ومساعدتهم في التحصيل الدراسي الجديد.

يأتي ذلك في مستهل زيارة وزير الزراعة لمحافظة المنوفية، افتتاح موسم جني القطن، وتفقد عدد من الأنشطة الزراعية، وإطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الفلاح.

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