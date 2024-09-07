شراكة بين "العاصمة الإدارية" و"راية" للمباني الذكية لافتتاح مركز إيدج للابتكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، بالتعاون مع شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى افتتاح فرع جديد لمركز إيدج للابتكار في العاصمة الإدارية الجديدة، ويمثل هذا التوسع الاستراتيجي خطوة محورية تعزز من التزام الشركتين بدعم وتعزيز نمو مجتمع الأعمال في مصر.

وتعكس الشراكة بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD وشركة راية القابضة للاستثمارات المالية والتي تمثلها في الاتفاقية راية للمباني الذكية الثقة المتبادلة والتعاون بين اثنتين من أكثر المؤسسات ديناميكية في مصر، حيث برزت العاصمة الإدارية كمركز اقتصادي رئيسي، يجذب الشركات والمهنيين من جميع أنحاء العالم. يفخر مركز إيدج للابتكار بكونه جزءًا من هذا التطور المثير.

وقال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، إن العاصمة الإدارية الجديدة بمنشآتها والتزامها بمعايير الاستدامة واستخدام أحدث التكنولوجيات في العالم توفر مجمع أعمال تجاري وبيئة عمل داعمة وديناميكية لكبار أصحاب الأعمال وكذلك الشركات الصغيرة والناشئة، ويوفر المركز المقام على مساحة 1800 متر مربع مقارًا للعمل مجهزة على أعلى مستوى. ويضم المركز مكاتب مجهزة، وغرف اجتماعات وتدريب، وقاعة مؤتمرات، ويُدار المركز وفق أحدث التقنيات مما يضمن تحقيق أعلى أداء وإنتاجية.

وأضاف: حريصون على مواصلة دعم جهود تطوير المواهب المحلية والعالمية للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية لتكون العاصمة الإدارية الجديدة مركزاً عالمياً رائداً للتقنيات المستقبلية، وتعزيز الريادة في مجال تبني ثقافة الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة على كافة المستويات.

وقال أحمد إبراهيم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة راية لإنشاء وإدارة المباني، إن فرعهم الجديد في العاصمة الإدارية يوفر مساحة عمل مرنة، بما في ذلك المكاتب الحديثة وقاعات الاجتماعات ومرافق التدريب.

وأضاف: تم تصميم مرافقنا الحديثة لتلبية احتياجات الشركات اليومية، وتوفر بيئة إنتاجية ملهمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات القائمة.

جدير بالذكر أن مركز إيدج للابتكار يلتزم بتقديم قيمة استثنائية للعملاء، كما أن التوسع في العاصمة الإدارية سيعود بالنفع على كل الشركات في المنطقة، ويخدم مجتمع الأعمال المتنامي، كما يلعب دورا حيويا في نجاح مشروعات العاصمة الإدارية.