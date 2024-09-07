جيروزاليم بوست: بعض الصواريخ التي أطلقت من لبنان ألحقت أضرارا بمنزل في شلومي وتسببت بنشوب حريق في ليمان

افادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن بعض الصواريخ التي أطلقت من لبنان ألحقت أضرارا بمنزل في شلومي وتسببت في نشوب حريق في ليمان.

وفي وقت سابق، افادت قناة "الجزيرة" بأن صفارات الإنذار دوت في بلدة شلومي ومحيطها بالجليل الغربي خشية انطلاق قذائف من لبنان.