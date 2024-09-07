شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب تركيا صباح اليوم.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" نقلاً عن هيئة الطوارئ التركية، أن "مركز الزلزال وقع في ضاحية بازاجيك بولاية كهرمان مرعش جنوب البلاد".

وأشار بيان الهيئة إلى أن "الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض".

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر حتى الساعة إثر الزلزال.