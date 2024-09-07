القوات الروسية تستهدف ورشًا لإنتاج المسيرات والأسلحة ومطارًا عسكريًا أوكرانيًا

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت القوات الروسية ورشا لإنتاج الأسلحة ومستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية وبنية تحتية لمطار عسكري أوكراني.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية ضربت ورش إنتاج مكونات الصواريخ العملياتية التكتيكية "جروم-2" والطائرات دون طيار ومستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية الأجنبية، ومركز اتصالات عبر الأقمار الصناعية للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية لمطار عسكري، فضلا عن استهداف تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية في 139 منطقة".

وأشار البيان ـ حسب وكالة "سبوتنك" الروسية للأنباء ـ إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وأربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و30 طائرة دون طيار".

وأضاف البيان: "استهدفت وحدات "دنيبر" القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفودانيلوفكا وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه وتياغينكا وسادوفوي في مقاطعة خيرسون. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا وسبع مركبات وعددا من المدافع ومحطة حرب إلكترونية من طراز "Enclave" ومستودع ذخيرة ميدانيا".

الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك وإصابة مواقع إنتاج صواريخ ومسيرات أوكرانية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، تحرير بلدة جديدة في دونيتسك، وذلك بعد سيطرة الجيش الروسي على 7 بلدات وقرى في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة - في بيان أورده موقع "روسيا اليوم"، اليوم السبت إن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حررت بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت 7 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية التي بلغت خسائرها في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" نحو 470 عسكريا.

وحسب بيانات "الدفاع" الروسية، فإن مجموع الخسائر الأوكرانية خلال اليوم الماضي وصلت إلى 1965 جنديا، حيث فقد الجيش الأوكراني في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" في مقاطعة خاركوف نحو 65 عسكريا.

وأضافت الوزارة، أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب" حسنت وضعها التكتيكي واستهدفت قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في خاركوف ولوجانسك ودونيتسك، كما صدت 8 هجمات مضادة، بينما شملت خسائر الجيش الأوكراني نحو 450 جنديا و5 مستودعات ذخيرة ميدانية، إضاقة إلى أسلحة ومعدات مختلفة.

وأشارت إلى أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" واصلت التقدم إلى عمق دفاعات الجيش الأوكراني وضربت تشكيلات "الفيلق الأجنبي" وعددا من الألوية الأوكرانية في دونيتسك، وبلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 810 جنود.

وبحسب البيان، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، واستهدفت تشكيلات أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه، وخسر الجيش الأوكراني نحو 110 عسكريين، كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات عسكرية معادية في زابوروجيه وخيرسون، ووصلت خسائر القوات الأوكرانية إلى حوالي 60 جنديا.

وأشار إلى إصابة مواقع لإنتاج مكونات الصواريخ العملياتية التكتيكية "جروم-2" والطائرات المسيرة النفاثة "باليانيتسا"، ومستودعات للصواريخ وأسلحة المدفعية الأجنبية، ومركز اتصالات عبر الأقمار الصناعية للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى مرافق بنية تحتية لمطار عسكري، فضلا عن استهداف تجمعات للقوات والمعدات العسكرية للجيش الأوكراني في 139 منطقة، وإسقاط 3 قنابل موجهة "هامر" فرنسية الصنع و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و30 طائرة بدون طيار.