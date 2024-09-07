مدير الاستخبارات الأميركي: خلال الأيام المقبلة سيتم عرض إطار جديد للاتفاق بشأن غزة

اعلن مدير الاستخبارات الأميركي، أن "خلال الأيام المقبلة سيتم عرض إطار جديد للاتفاق بشأن غزة"، مشيرا الى أن "على القادة من جانبي إسرائيل وحماس تقديم تنازلات للوصول لاتفاق".

واوضح انه "تم الاتفاق على 90% من صفقة تبادل الرهائن ونواصل العمل لإنجاز الاتفاق".