الجيش الروسي أعلن سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي "سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا حيث يواصل تقدمه في مواجهته مع القوات الأوكرانية التي يفوقها عددا وتعاني من نقص في العتاد".
واشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان ، الى أن القوات الروسية "حررت بلدة كالينوف في منطقة دونيتسك".
وتقع البلدة على بعد حوالى 35 كيلومترا من بوكروفسك، وهي مركز لوجستي مهم تستهدفه منذ عدة أسابيع القوات الروسية التي تقترب منها.
ورغم الهجوم الذي باشرته قوات كييف في منطقة كورسك الروسية الحدودية في السادس من آب، تواصل موسكو تقدمها في دونيتسك الواقعة في شرق اوكرانيا والتي تشكل مركزا للمعارك.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عزمه الراسخ على السيطرة بالكامل على منطقة دونباس الصناعية الكبيرة في شرق أوكرانيا التي تضم دونيتسك".
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