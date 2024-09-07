"النار سوت البيت بالأرض".. خروج 3 مصابين وتشييع جثامين 3 من ضحايا عقار المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أعلن مستشفى مطاي العام، اليوم السبت، خروج 3 مصابين كانوا أصيبوا في حادث انهيار عقار بمركز مطاي شمال المحافظة مساء أمس الجمعة، بسبب نشوب حريق في أحد المحلات أسفل العقار، فيما تم التصريح بدفن جثامين الضحايا الثلاثة فجرًا وتسليمهم لذويهم ودفنهم.

وقال مصدر بالمستشفى إنه وصل إلى المستشفى 4 مصابين وتقرر خروج 3 منهم وهم: عرابى جابر محمد 63 سنة، يوسف أحمد محمد، 20 سنة، مؤمن أحمد فؤاد 18 سنة، فيما تقرر الإبقاء على حالة مصابة وحيدة وهي "حنان عبدالغني"، 26 سنة، ولازالت تحت الملاحظة.

فيما جرى التصريح بدفن الثلاثة ضحايا وهم كل من: أم هاشم جمال محمد، 68سنة، حسام أحمد فؤاد ، 25 سنة، عبدالرحمن شعبان، 24 سنة ، وتم تشييع جنازاتهم ودفنهم بمقابر أسرهم بمركز مطاي.

وكان أجرى الخليج 365 بثا مباشراً من موقع حادث انهيار منزل بشارع الحرمين بمركز مطاي شمال المحافظة، إثر نشوب حريق بأحد المحلات الكائنة بالمنزل، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمركز مطاي إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اندلاع حريق في أحد محلات المراتب والسجاد، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه، كما تسبب الحريق في انهيار واجهة المنزل الكائن به ثم انهار المنزل كاملًا.

وانتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع 3 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، وجرى نقلهم للمستشفى العام العام، فيما قامت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع مجلس المدينة برفع ركام المنزل وإزالته كاملًا حتى منتصف الليل، وجرى فرض كردون أمني حول مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.