إعصار "ياجي" يضرب فيتنام ويتسبب في إغلاق المطارات

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب إعصار ياجي، أحد أقوى الأعاصير المسجلة هذا العام في آسيا، اليوم، السواحل الشمالية لفيتنام، والمركز الصناعي في هايفونغ، وأجبر السلطات على إغلاق 4 مطارات في البلاد، بما في ذلك مطار العاصمة هانوي، الأكثر ازدحاماً.

وذكرت صحيفة "فيتنام نيوز"، نقلاً عن وكالة الأرصاد الجوية الفيتنامية، أن الإعصار ضرب مقاطعات كوانغ نينه، وهاي فونغ، في شمال البلاد، واقتلع آلاف الأشجار حاملاً في طريقه القوارب في البحر، كما تسبب في اقتلاع الأسقف المعدنية واللوحات الإعلانية.

وأضافت أن أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية تتراوح سرعتها بين 118 و149 كيلومتراً في الساعة صاحبت الإعصار، وأنه تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل.