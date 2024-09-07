صور الأقمار الصناعية تكشف تحركات إسرائيلية على "محور فيلادلفيا" في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صورٌ التقطتها الأقمار الصناعية قيام القوات الإسرائيلية بأعمال بناء وأنشاء طريق رئيسي في قطاع غزة على طول "محور فيلادلفيا"، الذي يفصل قطاع غزة عن مصر.

ووفقًا لتحليل أجرته شبكة "بي بي سي"، أظهرت الصور رصف طريق يمتد لحوالي 6.5 كيلومترات، من الساحل حتى السياج الحدودي ، كما تم تداول مقطع فيديو على الإنترنت بتاريخ 4 سبتمبر، يُظهر عمليات إنشاء يُعتقد أنها جرت في اليوم ذاته على طول السياج الحدودي.

في سياق متصل، أوضح رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق، نداف أرغمان، خلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أن إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على البقاء في "محور فيلادلفيا" ليس مرتبطًا فقط بأمن إسرائيل، بل يتعلق بالحفاظ على حكومته. وأشار أرغمان إلى أن إسرائيل ليست مؤهلة اقتصاديًا أو اجتماعيًا لخوض حروب طويلة الأمد، مؤكدًا أن الحرب الحالية كان يجب إنهاؤها منذ فترة.

وأكد أرغمان أن نتنياهو يواصل التمسك بهذا المحور لأسباب سياسية تتعلق باستقرار حكومته، بدلاً من التركيز على الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية.

عائلة الناشطة عائشة نور تطالب بتحقيق مستقل في مقتلها برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

طالبت عائلة الناشطة الأمريكية التركية، عائشة نور إزغي إيغي، التي قتلت برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بإجراء تحقيق مستقل في وفاتها، مشيرة إلى أن التحقيق الذي تجريه السلطات الإسرائيلية لن يكون كافيًا.

وحمّلت العائلة الجيش الإسرائيلي مسؤولية مقتل ابنتهم، واصفة الحادثة بأنها "قتل غير قانوني". وفي بيان، أشادت عائلة عائشة بابنتهم التي وصفتها بأنها "ناشطة ملتزمة بشدة في مجال حقوق الإنسان"، وذكرت أنها كانت نشطة في الاحتجاجات الجامعية المدافعة عن الكرامة الإنسانية ومناهضة العنف ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون أن عائشة، البالغة من العمر 26 عامًا، قُتلت أثناء مشاركتها في احتجاج ضد الاستيطان في بلدة بيتا قرب نابلس. وأقر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على المتظاهرين، مشيرًا إلى أنه يحقق في تقارير حول مقتل "مواطنة أجنبية".

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول ملابسات الحادثة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن واشنطن "تسعى بشكل عاجل للحصول على تفاصيل إضافية"، مضيفًا أن "مقتل عائشة كان مأساويًا".

بدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أسفه للحادثة، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على المعلومات المتوفرة. وقال بلينكن: "نأسف لهذه الخسارة المؤلمة، ونقدم تعازينا الحارة لعائلتها".

كما أدانت تركيا مقتل عائشة، ووصفت الهجوم بأنه "تدخل همجي" من قبل القوات الإسرائيلية. وفي تغريدة على منصة "إكس"، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما وصفه بـ"التدخل الهمجي لإسرائيل ضد مظاهرة سلمية"، وقدم تعازيه لعائلة عائشة.