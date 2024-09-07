نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية تصل لـ 4.56%

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم السبت، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى الساعة 10 صباحًا بلغت 4.56%، وذلك بعد ساعتين من فتح مراكز الاقتراع.

وانطلقت عملية التصويت في الثامنة صباحًا، حيث توجه أكثر من 24 مليون ناخب جزائري إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للجمهورية لمدة خمس سنوات. ويتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين هم: الرئيس الحالي عبد المجيد تبون (مستقل)، يوسف أوشيش (مرشح جبهة القوى الاشتراكية)، وعبدالعالي حساني شريف (مرشح حركة مجتمع السلم).

وفقًا لبيانات سلطة الانتخابات، يبلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية 24,351,551 مواطنًا، بينهم 23,486,061 ناخبًا داخل الجزائر، حيث تتوزع نسب الناخبين على 47% نساء و53% رجال. كما أفادت البيانات أن نسبة المسجلين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا تبلغ 36%.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أدلى بصوته في وقت سابق، معربًا عن أمله في أن تكون الانتخابات فرصة لاستقرار الجزائر، متمنيًا أن تجري العملية الانتخابية بسلاسة. بينما دعا المرشح يوسف أوشيش الجزائريين إلى التصويت بكثافة والمشاركة في بناء مستقبل البلاد. من جهته، أكد المرشح عبدالعالي حساني شريف على أهمية هذه الانتخابات في تاريخ الجزائر، معربًا عن شكره للشعب الجزائري لدعمه المستمر للديمقراطية.

صور الأقمار الصناعية تكشف تحركات إسرائيلية على "محور فيلادلفيا" في غزة

كشفت صورٌ التقطتها الأقمار الصناعية قيام القوات الإسرائيلية بأعمال بناء وتعبيد طريق رئيسي في قطاع غزة على طول "محور فيلادلفيا"، الذي يفصل القطاع عن مصر.

ووفقًا لتحليل أجرته شبكة "بي بي سي"، أظهرت الصور رصف طريق يمتد لحوالي 6.5 كيلومترات، من الساحل حتى السياج الحدودي. كما تم تداول مقطع فيديو على الإنترنت بتاريخ 4 سبتمبر، يُظهر عمليات إنشاء يُعتقد أنها جرت في اليوم ذاته على طول السياج الحدودي.

في سياق متصل، أوضح رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق، نداف أرغمان، خلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أن إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على البقاء في "محور فيلادلفيا" ليس مرتبطًا فقط بأمن إسرائيل، بل يتعلق بالحفاظ على حكومته. وأشار أرغمان إلى أن إسرائيل ليست مؤهلة اقتصاديًا أو اجتماعيًا لخوض حروب طويلة الأمد، مؤكدًا أن الحرب الحالية كان يجب إنهاؤها منذ فترة.

وأكد أرغمان أن نتنياهو يواصل التمسك بهذا المحور لأسباب سياسية تتعلق باستقرار حكومته، بدلاً من التركيز على الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية.