عائلة المتضامنة الأمريكية عائشة نور تطالب بتحقيق مستقل في مقتلها

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت عائلة المتضامنة الأمريكية التركية، عائشة نور، الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بفتح تحقيق مستقل في مقتل ابنتهم برصاص جندي إسرائيلي، معتبرة أن التحقيق الإسرائيلي الجاري "غير كافٍ" لضمان العدالة.

وأكدت العائلة، في بيان نقلته شبكة "سي إن إن"، أن "عائشة قُتلت بعملية إطلاق نار غير قانونية"، وشددت على ضرورة "ضمان المساءلة الكاملة" عن مقتلها. وأشار البيان إلى مقطع فيديو يُظهر لحظة إطلاق جندي إسرائيلي الرصاصة التي أصابت عائشة خلال مشاركتها في احتجاج سلمي بالضفة الغربية.

وأضافت العائلة: "على الحكومة الأمريكية اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة لعائشة، ويجب ألا تكتفي بالتحقيق الإسرائيلي الذي لن يحقق العدالة لابنتنا".

الدفاع الروسية: خسائر فادحة لأوكرانيا على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر كبيرة على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حيث قُتل أو جُرح أكثر من 280 جندياً، بالإضافة إلى تدمير 13 مركبة مدرعة، بينها 3 دبابات و10 مركبات قتالية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات من مجموعة القوات الروسية "الشمال" تصدت لهجومين شنتهما مجموعات هجومية أوكرانية بالقرب من بلدتي بوركي وماتفييفكا، بالإضافة إلى إحباط محاولتين للتقدم نحو بلدتي كورينفو وروسكايا كونوبيلكا. وأشارت إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 20 جندياً أوكرانياً، وتدمير مركبتين مدرعتين.

وأكد البيان أن الضربات الجوية الروسية ونيران المدفعية استهدفت تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في محيط 16 بلدة وقرية على طول الحدود في مناطق كورسك. كما نفذت القوات الروسية ضربات بصواريخ الطيران التكتيكي على مراكز تجمعات الجنود والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة سومي المجاورة.

بلدية غزة: تدمير الاحتلال للبنية التحتية يهدد بغرق مناطق واسعة في المدينة

حذرت بلدية غزة، اليوم، من أن تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية في المدينة يشكل تهديداً كبيراً بغرق مناطق واسعة بسبب الأمطار. وأشارت البلدية إلى أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكات تصريف مياه الأمطار والطرق أدت إلى تعطيل قدرة المدينة على التعامل مع الأحوال الجوية الصعبة.