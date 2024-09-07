الدفاع الروسية: خسائر فادحة لأوكرانيا على محور كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر كبيرة على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حيث قُتل أو جُرح أكثر من 280 جندياً، بالإضافة إلى تدمير 13 مركبة مدرعة، بينها 3 دبابات و10 مركبات قتالية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات من مجموعة القوات الروسية "الشمال" تصدت لهجومين شنتهما مجموعات هجومية أوكرانية بالقرب من بلدتي بوركي وماتفييفكا، بالإضافة إلى إحباط محاولتين للتقدم نحو بلدتي كورينفو وروسكايا كونوبيلكا. وأشارت إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 20 جندياً أوكرانياً، وتدمير مركبتين مدرعتين.

وأكد البيان أن الضربات الجوية الروسية ونيران المدفعية استهدفت تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في محيط 16 بلدة وقرية على طول الحدود في مناطق كورسك. كما نفذت القوات الروسية ضربات بصواريخ الطيران التكتيكي على مراكز تجمعات الجنود والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة سومي المجاورة.

ووفقاً للبيان، بلغت الخسائر الإجمالية للقوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية العمليات القتالية أكثر من 10,700 جندي، إلى جانب تدمير 84 دبابة، و41 مركبة مشاة قتالية، و74 ناقلة جند مدرعة، بالإضافة إلى عدد كبير من المعدات والأسلحة الأخرى.

بلدية غزة: تدمير الاحتلال للبنية التحتية يهدد بغرق مناطق واسعة في المدينة

حذرت بلدية غزة، اليوم، من أن تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية في المدينة يشكل تهديداً كبيراً بغرق مناطق واسعة بسبب الأمطار. وأشارت البلدية إلى أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكات تصريف مياه الأمطار والطرق أدت إلى تعطيل قدرة المدينة على التعامل مع الأحوال الجوية الصعبة.

وأكدت البلدية أن تدهور الوضع قد يؤدي إلى فيضانات وغرق مناطق سكنية وتجارية، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعاني منها المدينة. وفي هذا السياق، طالبت بلدية غزة المجتمع الدولي والجهات المانحة بتوفير مشاريع إسعافية عاجلة لإصلاح البنية التحتية المتضررة، بما في ذلك شبكات تصريف مياه الأمطار والطرق، للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية وإنسانية.

وشددت البلدية على أهمية الاستجابة السريعة لاحتياجات المدينة وتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار ما تم تدميره، مؤكدة أن الأوضاع الراهنة تتطلب تحركاً فورياً من المجتمع الدولي لوقف تدهور الأوضاع في غزة