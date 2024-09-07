اعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة في بيان، بانه يُنظَّم يوم غدٍ الأحد 8-9-2024، من السّاعة 7:00 لغاية السّاعة 17:00، "سباق لبنان للدّفع الرباعي الأوّل"، على طريق غير معبَّد يمتد من قرنايل وصولاً إلى كفر سلوان.
واملت من المواطنين الكرام أخذ العلم، وعدم الاقتراب من مسار السّباق، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، حفاظاً على السّلامة العامّة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير من قرنايل إلى كفر سلوان تزامنا مع سباق لبنان للدّفع الرباعي الأوّل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.