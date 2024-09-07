اشار مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر الى ان مخالفات عدّة يرتكبها أصحاب المولّدات وهي عدم الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة وعدم تركيب عدادات وعدم استحقاق الـTVA وعدم استخدام الفلاتر.
ولفت أبو حيدر في حديث تلفزيوني، الى ان البلديات مسؤولة وبعضها رفضت استلام المولّدات بسبب المصالح، كما لا قدرة لبعض البلديات بتشغيل المولّد. واردف "نقوم بتعديلات على قانون حماية المستهلك وعندما تكون العقوبة رادعة لن يجرؤ أحد على قطع كهرباء المولّد عن المواطن لأنّه سيُعاقب".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام وزارة الاقتصاد: مخالفات عدّة يرتكبها أصحاب المولّدات ونقوم بتعديلات على قانون حماية المستهلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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