امسية مريمية بعنوان "مريم لحن … السماء" بدير سيدة التعزية – تعنايل

نظمت حركة "شباب الشرق وشبيبة مار الياس الحي" تعلبايا بمناسبة عيد مولد السيدة العذراء وتحت رعاية وحضور سيادة المطران جوزف معوض السامي الاحترام امسية مريمية حملت عنوان ”مريم لحن … السماء ” وذلك بدير سيدة التعزية – تعنايل، حضرها مئات المؤمنين والمصلين تقدمهم سيادة المطران جوزف معوض، الاب القاضي جوزف نخلة، الاب جوزف نصار، الاب مارون غنطوس، الاب شربل نبهان، الاب جسكار بولس، الام رولا كرم، منسق حزب الكتائب في زحلة وسام طراد، لفيف من الراهبات، رؤساء الاندية والجمعيات والاخويات.

احيى السهرة المرنمة بسكال السغبيني، المرنم ايلي جرمانوس، عازفة الفلوت جنيفر معقر، بمشاركة المايسترو شادي الشمعة.

كلمة الافتتاح كانت مع الاعلامي طوني ابو نعوم رئيس حركة شباب الشرق رحب فيها بالحضور شاكرا باسم المنظمين كل من تعب في اعداد الامسية، والتي تميزت لانها اقيمت في احضان الطبيعة وتحت اقدام امنا مريم العذراء، داعيا الجميع الى الاستمتاع بالاناشيد المريمية ومشاركة المرنمين بالصلاة مشيرا الى ان مريم العذراء هي مفتاحنا الى السماء ” فلا تضيعوا المفتاح كي لا تبقوا خارجا”.

بدوره، شكر سيادة المطران جوزف معوض راعي ابرسية رحلة المارونية المنظمين: الإعلامي طوني ابو نعوم، رئيس واعضاء حركة شباب الشرق، رئيس شبيبة مار الياس الحي تعلبايا شربل شهوان واعضاء الشبيبة، المرنمين والعازفين، رئيس وجمهور دير سيدة التعزية تعنايل. وشدد بكلمته على خصال مريم معددا صفاتها وفي طليعتها الطاعة لارادة الرب منذ ولادتها حتى انتقالها الى السماء، فمريم هي ام الله وشفيعتنا وحاملة بشرى الخلاص في احشائها داعيا الجميع الى التمثل بها والسير على خطاها.

في نهاية الامسية كرمت شبيبة مار الياس تعلبايا، وحركة شباب الشرق كل من سيادة المطران جوزف معوض، المرنم ايلي جرمانوس، المرنمة بسكال السغبيني، والفنانة جنيفر معقر .