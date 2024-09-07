اعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز في تصريح له خلال فعالية لصحيفة "فاينانشال تايمز" في لندن، إن العمل جار على تقديم مقترح أكثر تفصيلا بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.
وفي السياق، اوضح رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني "إم.آي 6" ريتشارد مور إنه يعتقد أن إيران لا تزال تعتزم الثأر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية الذي وقع في طهران في أواخر يوليو تموز والذي تحمل طهران مسؤوليته لإسرائيل.
وعندما سُئل مور، خلال فعالية لصحيفة "فاينانشال تايمز"، عما إذا كانت إيران سترد، قال "أظن أنهم سيحاولون ولن نكون قادرين على التخلي عن حذرنا تجاه نوع النشاط الذي ربما يحاول الإيرانيون القيام به في هذا الصدد".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير المخابرات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلا بشأن وقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.